Muere el periodista Arnulfo Agustín Guzman

Desde las primeras horas de este jueves 4 de junio, se dio a conocer sobre el fallecimiento de Arnulfo Agustín Guzmán, periodista y director general de Radio Sonora.

Dicha información fue confirmada por la cadena de radio, quienes lamentaron su partida.

Según confirmaron, comenzó su carrera como reportero de calle, cubriendo acontecimientos de relevancia nacional. En el año 2000 asumió la dirección general de Radio Sonora.

En distintas ocasiones fue reconocido por su labor periodística y radiofónica. Además, perteneció al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala, donde combinó el periodismo con el apoyo en emergencias.

Actualmente, Arnulfo Agustín Guzmán conducía el segmento Noticentro SN.

A inicios del 2026, recibió un homenaje en el Congreso de la República por su carrera periodística y su aporte al desarrollo de la comunicación en Guatemala. (Foto: Redes Sociales)