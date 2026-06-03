Enfermedades respiratorias aumentan en temporada de lluvias

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Las enfermedades respiratorias suelen aumentar durante la temporada de lluvias.

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El Hospital General San Juan de Dios informó que durante la temporada de lluvias y las constantes variaciones de temperatura es común registrar un incremento en los casos de resfriado común, bronquitis, neumonía, influenza y covid-19.

De acuerdo con el Dr. Joaquín Romero, médico emergenciólogo de la Emergencia de Adultos, estos padecimientos pueden agravarse si no reciben atención médica oportuna, especialmente en grupos vulnerables como adultos mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como asma, diabetes, hipertensión o afecciones renales.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la tos, secreción nasal, dolor de cabeza, fiebre, dolor en el pecho y dificultad para respirar, de modo que autoridades hospitalarias recomiendan acudir al centro de salud más cercano ante la presencia de estos signos para recibir evaluación médica.

Especialistas recomiendan protegerse de la lluvia y evitar permanecer con ropa húmeda. (Foto: Archivo)

Prevención

Asimismo, señalaron que síntomas como alteraciones en el estado de conciencia, dolor intenso o dificultad respiratoria severa requieren atención inmediata en un centro asistencial.

El hospital reiteró la importancia de mantener medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio y complicaciones; entre estas, lavarse las manos constantemente, ventilar espacios cerrados, usar mascarilla si tiene síntomas o se ha expuesto a contagios y participar en las jornadas de vacunación.