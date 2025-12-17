Niña de 2 años sufre problemas respiratorios tras ingerir combustible

La menor fue trasladada de emergencia al Hospital Roosevelt.
OTRAS NOTICIAS: Bajas temperaturas se esperan para la noche y madrugada de este jueves
Una niña de 2 años ingirió por error combustible, el cual se encontraba en una botella plástica.
La menor había sido llevada en un inicio a un centro de salud ubicado en Boca del Monte, Villa Canales.
Sin embargo, la niña presentó mayores problemas respiratorios, por lo que fue trasladada al Hospital Roosevelt por medio de los Bomberos Voluntarios.
Por lo que, los socorristas dejaron a cargo a los médicos correspondientes para que puedan evaluar y atender a la menor.