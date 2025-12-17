Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Niña de 2 años sufre problemas respiratorios tras ingerir combustible

  • Por Geber Osorio
17 de diciembre de 2025, 15:39
El combustible se encontraba en una botella plástica cuando la menor lo ingirió. (Foto ilustrativa: istock)

El combustible se encontraba en una botella plástica cuando la menor lo ingirió. (Foto ilustrativa: istock)

La menor fue trasladada de emergencia al Hospital Roosevelt.

OTRAS NOTICIAS: Bajas temperaturas se esperan para la noche y madrugada de este jueves

Una niña de 2 años ingirió por error combustible, el cual se encontraba en una botella plástica.

La menor había sido llevada en un inicio a un centro de salud ubicado en Boca del Monte, Villa Canales.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Sin embargo, la niña presentó mayores problemas respiratorios, por lo que fue trasladada al Hospital Roosevelt por medio de los Bomberos Voluntarios.

Por lo que, los socorristas dejaron a cargo a los médicos correspondientes para que puedan evaluar y atender a la menor. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar