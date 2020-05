Engañan a abuelita pagándole con billete falso

Una mujer sostenía un billete falso de Q50. Era una vendedora de duraznos de Quetzaltenango y un vecino compartió en sus redes sociales la denuncia. La mujer había sido estafada y perdió las ventas del día.

En las imágenes publicadas por La Voz de Xela, puede observarse a la señora sentada en el suelo y con el billete falso en la mano. La mujer le preguntó a la persona, que más tarde compartió la historia, si el billete era falso. Tras responderle que sí, la vendedora rompió el billete.

El billete falso. (Foto Facebook)

"Buena tarde. Hoy por la mañana vi la publicación de esta señora que vende sus productos para ganarse la vida en Xela, por lo cual me acerqué a mediodía a comprarle. Al momento de llegar vi que ella estaba con un billete de Q50 en la mano viéndolo fijamente y me preguntó si el billete era falso. Lo observe y efectivamente sí era falso. La señora con una gran tristeza lo rompió delante de mí diciendo que ella no quería caer en la tentación de hacer lo mismo con alguien más”, se lee en la publicación compartida en redes sociales.

Imagen de la denuncia. (Foto Facebook)

Quien difundió la historia hizo un llamado a la reflexión ya que Guatemala atraviesa momentos difíciles y es momento de unidad y no "de hacernos daño entre nosotros. Nadie sabe el sacrificio con el que las personas venden su producto para llevar el sustento a su casa. Y que luego le hagan esto. No es justo", se lee en el mensaje.

Esta historia, compartida por La Voz de Xela, molestó a cientos de guatemaltecos ya que el fin de semana el presidente Alejandro Giammattei hizo un llamado para consumir productos de vendedores locales.

