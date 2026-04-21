Retiran calcomanías en áreas de seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora

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Las estampillas impedían que los agentes de seguridad tuvieran visibilidad adecuada en el aeropuerto.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) indicó este lunes que se dio inicio al retiro de calcomanías en áreas de seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).

Estas estampillas fueron colocadas por algunos de los usuarios y pasajeros, con la intención de "dejar huella", según indicaron las autoridades de la terminal aérea,

(Foto: DGAC)

Sin embargo, las calcomanías afectaban la visibilidad y el control del flujo de pasajeros, por lo que se tomó la decisión de retirarlas, según informó la DGAC.

Por lo tanto, "el reemplazo principalmente se debe a medidas seguridad, las mamparas con los stickers impedían la visibilidad, ya que por normas, los agentes de seguridad deben tener a la vista en todo momento al viajero, principalmente en los puntos de inspección de maletas", mencionó Pablo Castillo, vocero del AILA.

(Foto: DGAC)

"Sustituidas por cortaflujos"

De esta manera, se mejorará el control en las instalaciones, "de momento ya no habrá lugar donde poner las mamparas, ya que fueron sustituidas por cortaflujos, solamente ha quedado una de ellas que está en proceso de limpieza y será reemplazada a futuro", dijo Castillo.

Para evitar que se vuelvan a colocar los adhesivos, "los agentes de Seguridad de la Aviación se encargarán de que no se coloquen más calcomanías", agregó Castillo.

(Foto: DGAC)

"Seguimos trabajando en la limpieza y mejora de estos espacios, priorizando la seguridad y una experiencia ordenada para todos", agregó la DGAC.