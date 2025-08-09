¡Se preparaba para la 21K! Él era César López, hallado muerto en un barranco

-

Su familia lo buscaba con desesperación, sin imaginar que lo encontrarían sin vida.

EN CONTEXTO: Localizan sin vida a César López tras ser reportado desaparecido

El pasado 7 de agosto, César Rodrigo López Arriaga, de 27 años, salió de su casa para hacer ejercicio y luego dirigirse al trabajo, pero desde entonces su familia ya no supo de él.

De inmediato iniciaron con su búsqueda. Días más tarde su cuerpo fue hallado al fondo de un barranco, al igual que la motocicleta en la que se conducía.

César era licenciado en Ciencias de la Comunicación. (Foto: Cortesía)

El Equipo de la Gerencia de Operaciones y Obras de la Municipalidad de Guatemala, lugar donde trabajaba, emitió un comunicando lamentado su muerte y solidarizándose con su familia.

¿Quién era César?

Era licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabajaba en la unidad de Comunicación de la Dirección de Mercados de la Municipalidad de Guatemala.

Era el encargado de manejar las redes sociales y la edición de videos de la entidad.

(Foto: cortesía)

Antes de formar parte del equipo de la Municipalidad, laboró como operativo en los distintos mercados de la ciudad y atención de inquilinos, entre otras ocupaciones.

Era un joven que recién comenzaba a despegar a nivel profesional.

(Foto: cortesía)

Vivía con sus padres y era un atleta amateur. Recientemente se preparaba para la 21K de la ciudad de Guatemala, la cual ya no podrá correr.