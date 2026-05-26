La plantación de droga valorada en Q14 millones en Petén

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Autoridades destruyeron los cultivos ilegales.

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Durante la mañana de este martes 26 de mayo, el Ministerio de Gobernación informó sobre la erradicación de una plantación de marihuana en Las Cruces, Petén.

Según el reporte oficial, el operativo estuvo bajo coordinación de agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil junto a soldados de Ejército de Guatemala y fiscales del Ministerio Público.

La plantación fue localizada en Las Cruces, Petén. (Foto: MinGob)

Las autoridades erradicaron un total de 28,910 matas de marihuana, valuadas en aproximadamente Q14 millones.

El operativo en conjunto logró la erradicación de esta plantación. (Foto: MinGob)

Punto crítico

El municipio de Las Cruces, en Petén, se ha consolidado como un punto crítico para el cultivo de ilícitos en el país.

Según reportes de las autoridades, esta zona boscosa es utilizada frecuentemente por grupos del narcotráfico para la siembra a gran escala, aprovechando lo remoto de su ubicación.

Durante mayo de 2026, las autoridades han intensificado los operativos en esta región, logrando la destrucción de cientos de miles de matas.

Estas acciones representan golpes millonarios a las finanzas de estructuras criminales, con avalúos que superan los Q100 millones.