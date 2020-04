Peleador de UFC ocultó que era positivo a Covid-19 previo a pelea

Lyman Good se convirtió en el primer luchador en activo de la UFC que confirmó padecer Coronavirus, aunque antes de reconocerlo dijo que estaba lesionado.

Antes de que se suspendiera la cartelera del UFC 249, Good iba a pelear contra Belal Muhammad. La cita estaba prevista para el 18 de abril en el Barclays Center en Brooklyn.

Good anunció a comienzos de abril que no podría competir por una lesión, mientras la UFC buscaba una nueva ubicación para celebrar sus peleas. Su dueño Dan White incluso llegó a buscar una isla privada para adquirirla y allí mantener vivos los combates. Finalmente se iba a celebrar en el Tachi Palace Resort Casino en Lemoore (California), pero fue cancelado ante la petición de Disney, propietario de ESPN, el principal canal deportivo de Estados Unidos que retransmite la UFC.

Ahora Good, de 34 años y que suele entrenar en Nueva York, desveló que se retiró porque había dado positivo en coronavirus.

"Aunque dije que se debió a una lesión, en realidad fue porque había dado positivo por Covid-19. Tan pronto como me enteré, se lo hice saber a todos. Mi verdadera preocupación eran mis compañeros de equipo, mis entrenadores y cualquier persona con la que tuve contacto. Dios no lo quiera, que se contagien, lo propaguen, y alguien más enferme. Me sentiría responsable", explicó.

No tuvo que ir al hospital. Se puso en cuarentena en casa tan pronto como descubrió que tenía el virus. Su novia y entrenador también dieron positivo.

"Como luchadores, estamos preparados para entrenar siempre. Si contraemos un resfriado o pequeñas lesiones persistentes, estamos entrenados para pelear más o menos. Al principio pensé que era sólo eso. Pero hubo un día en que mi cuerpo no respondía de la forma en que normalmente lo hace", afirmó Good.