Tenista guatemalteco retó a Roger Federer y él respondió

Ian Amaya, tenista y entrenador guatemalteco, compartió una rutina de entrenamiento desde su casa y aprovechó para retar a Roger Federer, sin imaginar que su video le daría la vuelta al mundo.

“Oye Roger Federer, quizá conozcas un poco sobre Guatemala, pero ¿qué tal este reto de doble pared? ¿preparado para esto?”, escribió Ian.

Hey @rogerfederer , probably you know a little about Guatemala but how about this double wall challenge? up for it ? I'll be the best day of my life if you find peRFection on my technique. Share it. Regards from Guatemala @atptour @ITFprocircuit @ITF_Tennis @TennisTV pic.twitter.com/tORkXDR2zS — Ian Amaya (@ian_amaya) April 16, 2020

El video de Amaya fue compartido por la cuenta @atptour, donde fue visto, compartido y comentado por millones de personas en el mundo.

"Esto es una locura impresionante", se lee en la publicación de la ATP.

This is crazy impressive



: Ian_amaya (via IG) #tennisathome pic.twitter.com/7eRSmVilKJ — ATP Tour (@atptour) April 16, 2020

Los mensajes de felicitación, asombro y las preguntas de cómo se hace ese inusual ejercicio en un pasillo estrecho, no faltaron.

Tras recibir los mensajes, el guatemalteco compartió algunos tips para poder realizarlo.

"¡Vamos que los reto! Se los prometo que es más fácil de lo que parece, la clave está en el ritmo y no ver la bola por más raro que se oiga jajaja".

Cuando menos los esperaba, Federer ganador de 20 torneos de Grand Slam, comentó la publicación: "Esto es real".

Is this even real https://t.co/PV2HQESshe — Roger Federer (@rogerfederer) April 16, 2020

Sin duda la publicación de Ian fue un éxito y retó a miles de tenistas y amantes de este deporte, que se encuentran en cuarentena en muchas partes del mundo por la emergencia del Covid-19.