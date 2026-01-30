¡En su escuela! Despiden a maestra que fue asesinada en Mixco (video)

Un ataque armado acabó con la vida de la joven docente.
EN CONTEXTO: Maestra de párvulos muere durante un ataque armado en Mixco
Este viernes 30 enero, el cuerpo de Ana Cecilia Lima, fue trasladado a la Escuela Oficial de Párvulos No. 64, establecimiento educativo donde laboraba como maestra de párvulos.
Docentes y padres de familia asistieron para darle el último adiós.
Luego, será llevada a la Universidad de San Carlos (USAC), donde estudiaba Licenciatura en Pedagogía.
Víctima de un asalto
Ana Cecilia, de 24 años, iba como pasajera de un bus extraurbano con destino a San Juan Sacatepéquez, cuando la unidad fue asaltada por varios sujetos.
Ante los nervios y el susto, la joven intentó descender de la unidad, momento en el que fue alcanzada por un disparo, falleciendo en el lugar,
Lima formaba parte del voluntariado Fábrica de Sonrisas Guatemala.
Finalmente sus restos serán trasladados a Tiquisate, en donde será sepultada.