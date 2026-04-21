"Espero que me disculpen", dice bombero condenado por caso Itzapa

-

Luego de ser condenado vía aceptación de cargos, Jorge Callejas, pidió discupas públicas por su actuar.

Jorge Callejas, bombero de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, pidió disculpas públicas, luego de ser condenado por encubrimiento propio, dentro del caso Itzapa que se sigue por la muerte de dos hombres bajo custodia policial.

"Quiero pedir una disculpa al pueblo de Guatemala, a las familias. El día de hoy fui acusado, que me disculpen las dos familias", dijo el acusado, tras ser condenado por la vía de aceptación de cargos.

Tras ser condenado, Jorge Callejas, pide disculpas públicas por su actuar en el caso Itzapa.



Video: @wilderlopezc pic.twitter.com/eGyO8fLtPu — Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 21, 2026

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, Milton Santamaría y Eldin Choc fallecieron de manera brutal en abril de 2024. Ambos estaban bajo custodia policial cuando fallecieron, lo que fue catalogado como una ejecución extrajudicial.

En el caso de Callejas, el MP lo señaló de trasladar el cadáver de Santamaría hacia un hospital y mentir al indicar que había fallecido en un accidente de tránsito.

"El 18 abril de 2024, a las 19:30 horas, a raíz de una llamada asistió a la Subestación de la PNC, ubicada en San Andrés Itzapa, Chimaltenango y junto a otro compañero, establecieron que estaba el cuerpo de Milton Santamaría, que había fallecido momentos antes, y conscientes que ya había perdido la vida, lo trasladaron hacia el Hospital Regional de Chimaltenango, aduciendo que lo habían encontrado en la vía pública producto de un accidente", dijo el agente fiscal durante la audiencia.

El juez lo condenó a 1 año y 6 meses de prisión conmutables.

El caso

Agentes de la PNC detuvieron a las víctimas, quienes aparentemente "hacían escándalo en la vía pública". Aunque al principio indicaron que se opusieron a la detención, la investigación arrojó que fueron víctimas de brutalidad policial y que fue un crimen por discriminación por su orientación sexual.

Entre los indicios recabados por la Fiscalía, hay un audio proporcionado por un testigo del hecho grabado en el que se escucha cuando Edy Vásquez Rabanales golpeada brutalmente a una de las víctimas en el interior de la comisaría, mientras este pedía auxilio.

Milton, de nacionalidad canadiense, sufrió un golpe en la cabeza que le causó hemorragia y le habría causado la muerte.

Según la investigación, con la muerte de Santamaría, el jefe de la subestación, dijo que debían "desaparecer a Choc", pues era el único testigo de lo ocurrido.

Es así, como ingresan a Choc al carro del exsubinspector y lo trasladan a un terreno baldío en jurisdicción de otro municipio. Previo a abandonarlo, fue torturado (el cuerpo presentaba señales de violencia, la mutilación de dedos y la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento), se dio a conocer.

La testigo que proporcionó el audio, también declaró que mientras el exsubinspector golpeaba a los detenidos, les agredía verbalmente con las palabras: "para que aprendas a ser hombre".