En esta fecha se inaugurará el paso a desnivel "Don Justo" en carretera a El Salvador

  • Por Jessica González
03 de febrero de 2026, 13:48
Los trabajos de construcción han culminado. (Foto: archivo/Soy502)

Los trabajos de construcción han culminado. (Foto: archivo/Soy502)

Esta obra busca beneficiar a más de 100 mil conductores.

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, anunció que este jueves 5 de febrero se inaugurará el paso a desnivel "Don Justo", en carretera a El Salvador, el cual busca beneficiar a 120 mil automovilistas.

"Llegó el gran día", dijo Siero a través de sus redes sociales. 

Este paso a desnivel funcionará para que los vehículos que vienen de la capital por Carretera a El Salvador para ingresar a San José Pinula, pasen sobre él y puedan así evitar el tránsito en el sector.

"Este es el puente más largo que va a haber en carreta a El Salvador, justo donde está la pasarela y se aumentarán los carriles del lado izquierdo", aseguró el jefe edil.

Contará con dos carriles y está diseñado para tráfico liviano y pesado, incluyendo tráilers y buses que se dirigen a El Pajón y San José Pinula.

