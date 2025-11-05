A esta hora podrás escuchar la colaboración de Bizarrap con Daddy Yankee

Bizarrap revive su formato más famoso junto a Daddy Yankee.
El productor argentino anuncia su nueva colaboración al lado de uno de los cantantes pioneros del reguetón, el "Big Boss".
Bizarrap y Daddy Yankee estrenarán este 5 de noviembre, a las 18:00 horas, la esperada BZRP Music Session #0/66.
El tema fue promocionado por el DJ en sus plataformas oficiales, lo que marca su regreso al icónico formato de sesiones tras casi un año sin una nueva entrega.
Además, Yankee regresa a los estudios de grabación, luego de su retiro en 2023, tras una serie de conciertos en Puerto Rico.
La unión promete revivir los mejores años de Daddy en la música y generar nostalgia entre sus fanáticos, quienes esperan con ansias verlo de nuevo en un escenario.
Últimas sesiones
- Daddy Yankee (5 de noviembre de 2025)
- Luck Ra (27 de diciembre de 2024)
- Lismar (22 de mayo de 2024)
- Natanael Cano (3 de abril de 2024)
- Young Miko (10 de enero de 2024)
- Milo J (4 de octubre de 2023)
- Peso Pluma (31 de mayo de 2023)
- Rauw Alejandro (21 de junio de 2023)
- Arcángel (22 de marzo de 2023)
- Shakira (11 de febrero de 2023)