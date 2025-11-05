Versión Impresa
A esta hora podrás escuchar la colaboración de Bizarrap con Daddy Yankee

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
05 de noviembre de 2025, 10:15
Bizarrap revive su formato más famoso junto a Daddy Yankee.

LEE: Daddy Yankee y Mireddys González se reencuentran en la corte

El productor argentino anuncia su nueva colaboración al lado de uno de los cantantes pioneros del reguetón, el "Big Boss".

Bizarrap y Daddy Yankee estrenarán este 5 de noviembre, a las 18:00 horas, la esperada BZRP Music Session #0/66.

El tema fue promocionado por el DJ en sus plataformas oficiales, lo que marca su regreso al icónico formato de sesiones tras casi un año sin una nueva entrega.

DESCUBRE: Daddy Yankee recupera el uso de su nombre artístico

Además, Yankee regresa a los estudios de grabación, luego de su retiro en 2023, tras una serie de conciertos en Puerto Rico.

La unión promete revivir los mejores años de Daddy en la música y generar nostalgia entre sus fanáticos, quienes esperan con ansias verlo de nuevo en un escenario.

Últimas sesiones

  • Daddy Yankee (5 de noviembre de 2025)
  • Luck Ra (27 de diciembre de 2024)
  • Lismar (22 de mayo de 2024)
  • Natanael Cano (3 de abril de 2024)
  • Young Miko (10 de enero de 2024)
  • Milo J (4 de octubre de 2023)
  • Peso Pluma (31 de mayo de 2023)
  • Rauw Alejandro (21 de junio de 2023)
  • Arcángel (22 de marzo de 2023)
  • Shakira (11 de febrero de 2023)

@edgar_dy Se confirma la colaboración de Daddy Yankee con Bizarrap para la Session # 0 / 66, la cual estará disponible el día de mañana 05 de noviembre en punto de las 18 horas . Esperabas este junte??? ‍♂️ #daddyyankee #bzrp #nevarezpr #nevarezcommunications #reggaeton @daddyyankee @bzrp @Nevarezpr @Comunicando Con Flow ♬ Sonríele - Daddy Yankee

