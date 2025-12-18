Colisión de transporte pesado en calzada José Milla Zona 6

Tránsito podría complicarse por percance entre un transporte pesado y un ciclista en zona 6.
El tránsito se ha complicado en la zona 6 luego que un ciclista fue atropellado por un trasporte pesado en la calzada José Milla.
En el video se puede observar que la bicicleta se encuentra debajo de las llantas del tráiler y que ambos carriles están totalmente paralizados debido al percance.
Las condiciones del ciclista se desconocen por el momento, aunque autoridades ya se encuentran en el lugar para esclarecer los hechos.
Se recomienda salir con anticipación y buscar rutas alternas.