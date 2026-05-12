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Se estacionó para ponerle aire a las llantas de su auto y fue atacado a tiros

  • Con información de Jorge Senté/Colaborador
12 de mayo de 2026, 14:45
El cuerpo de la víctima quedó afuera de su vivienda. (Foto: Shutterstock)

El cuerpo de la víctima quedó afuera de su vivienda. (Foto: Shutterstock)

La víctima fue atacada cuando estacionó su auto afuera de su vivienda. 

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Vinicio Antonio Flores Cancinos, de 41 años, se dirigía a su lugar de trabajo cuando notó que dos llantas de su vehículo tenían poco aire.

Por ello, decidió estacionarse a unos diez metros de su vivienda, en la colonia Maya, zona 18 capitalina, para inflarlas con un compresor.

Mientras realizaba la maniobra, dos hombres que se movilizaban en motocicleta se acercaron y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte.

Los Bomberos Municipales acudieron al lugar y localizaron a la víctima a un costado del automóvil con varias heridas de bala. 

(Foto: Jorge Senté/colaborador)
(Foto: Jorge Senté/colaborador)

Familiares recibieron atención por crisis nerviosa y según relataron, Flores Cancinos se dedicaba al comercio y desconocían si había recibido amenazas o tenía problemas con alguna persona o pandilla.

"Al sacar el carro del parqueo observó que a dos llantas les faltaba aire, por eso decidió estacionarse y sacar un compresor para inflarlas", dijo su esposa. Minutos después se escucharon las detonaciones y al salir encontró a su pareja tendida en el suelo.

(Foto: Jorge Senté/colaborador)
(Foto: Jorge Senté/colaborador)

Testigos indicaron a los investigadores que, tras el ataque, los responsables huyeron en contra de la vía. Ambos vestían de negro y la motocicleta no portaba placas.

En la escena, fiscales y técnicos del Ministerio Público localizaron y embalaron varios indicios balísticos que servirán para la investigación del crimen.

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