En estado delicado: nuevo ataque armado en zona 18 deja un herido

La víctima es un hombre de 40 años, quien sufrió múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.
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Un segundo hecho armado sucedió esta tarde en la zona 18 capitalina, en donde quedó un hombre herido, esta vez en el sector “A“ de la colonia Candelaria.
Vecinos del sector al escuchar varias detonaciones de bala, alertaron a los Bomberos Municipales, quienes atendieron a la víctima identificada como: Auder Aníbal Catalán Bulex, de 40 años.
Esta persona sufrió múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en diferentes regiones del tórax y cráneo, por lo que fue trasladado en estado delicado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
Las autoridades competentes se hicieron presentes en el lugar para resguardar la escena y continuar con las investigaciones correspondientes para determinar la causa del hecho de violencia y tratar de ubicar a los atacantes.