¿Disputa de pandillas? Siete cuerpos hallados en cinco distintos puntos esta semana

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El hallazgo de varios cuerpos se ha dado durante esta semana, en la que también se han perpetrado múltiples hechos de violencia en el departamento de Guatemala.

La penúltima semana de abril del presente año ha quedado marcada por múltiples hallazgos de cuerpos sin vida y de hechos de violencia en el territorio nacional, siendo el departamento de Guatemala el más afectado.

Durante la mañana del pasado martes 21 de abril, se localizaron dos cuerpos envueltos en sábanas en la vía pública, en la 11 avenida y 26 calle de la colonia La Reformita, zona 12 capitalina, los cuales fueron identificados como: William Ronaldo Ibarra García y Elder Omar Chacchic García.

Dos cuerpos fueron hallados en la vía pública en la colonia La Reformita, zona 12. (Foto: Bomberos Municipales)

También, en horas de la tarde de ese día fue hallado un tercer cuerpo en esa misma colonia, esa vez en la 12 avenida y 24 calle, la víctima fue identificada como: Iván Alejandro Ovalle Guerra, quien se encontraba de igual manera envuelto en sábanas dentro de un camioneta.

Dentro de una camioneta fue hallado un tercer cuerpo en la colonia La Reformita, zona 12. (Foto: Bomberos Municipales)

Al día siguiente, el miércoles 22, se reportó un nuevo hallazgo, en el kilómetro 8 de la antigua carretera a Chinautla, en la zona 6 capitalina, en este lugar fueron encontrados dos cuerpos dentro de bolsas plásticas.

Estos otros dos cadáveres correspondían a Harrison Daniel Urizar Rodriguez, de 23 años; y Hanzel Adonay Rodríguez de León, de 28.

Dos cuerpos fueron localizados dentro de bolsas plásticas en la zona 6. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la causa de muerte de estas cinco víctimas mortales fue por asfixia por estrangulación. Hechos criminales que son investigados por las autoridades correspondientes.

Este viernes 24, fue hallado el cuerpo sin vida de otro hombre en horas de la mañana, en la 1a. avenida entre 10a. y 11 calle del barrio San Antonio, en Amatitlán.

Este viernes fue hallado otro cuerpo envuelto en sábanas en Amatitlán. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Durante este mismo viernes, en horas de la tarde, fue localizado el séptimo cuerpo humano que tampoco presentaba signos vitales, esta vez el hallazgo se registró bajo el puente El Naranjo, entre la zona 4 de Mixco y la zona 7 de la ciudad capital.

De momento, estas últimas dos víctimas no han sido identificadas y se desconoce la causa de su muerte, por lo que las autoridades correspondientes se encargan de realizar las diligencias.

En el río Las Vacas, bajo el puente El Naranjo se localizó un séptimo cuerpo esta semana. (Foto: Bomberos Municipales)

Múltiples ataques armados

Más de 40 incidentes armados se han perpetrado durante esta misma semana en el territorio nacional, en donde al menos 45 personas han fallecido, siendo de esas víctimas, siete mujeres y un menor de edad.

Uno de los hechos violentos que más ha causado indignación, es el sucedido el pasado lunes 20, en el que una masacre dentro de una cevichería ubicada en la 18 avenida y 9a. calle de la colonia Cipresales, zona 6 capitalina, dejó como saldo seis personas fallecidas.

Por lo menos 20 hombres y cuatro mujeres han resultado heridos de los ataques armados, en los que se suma a un niño de 5 años, quien perdió a sus padres en la masacre dentro de la cevichería en la zona 6.

David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil (PNC), y Jorge Aguilar, portavoz de esa institución, explicaron que estos hechos de violencia podrían estar relacionados con la disputa que existe entre pandillas, por la pelea de territorio y venta de droga al menudeo.

Custodio Boteo informó que, ante la ola de violencia que se ha registrado esta semana, han intensificado operativos de seguridad en conjunto con agentes del Grupo Especial Contra las Extorsiones (GECE) y del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL).

La operación es en zonas con mayor incidencia delictiva, entre ellas las zonas 1, 3 y 6 de la capital, así como en municipios como Amatitlán, Villa Nueva y Mixco, que se mantienen bajo vigilancia debido a hechos violentos.

Dentro de una cevichería ubicada en la zona 6 se registró una masacre que dejó seis fallecidos y dos heridos. (Foto: Archivo/Soy502)

Estado de prevención

Este repunte de violencia ocurre a pesar de que Guatemala se encuentra bajo un estado de Prevención que dio inicio el 17 de febrero y que fue renovado por 15 días más el pasado 21 de abril, para los departamentos de Guatemala, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango.

El objetivo del mismo es combatir las extorsiones y frenar los ataques armados vinculados a estructuras criminales como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, detalló Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación.

*Con información de Eunise Valdez / Nuestro Diario