Salud actualiza el estado de los heridos por bus volcado en carretera a El Salvador

Dos menores de edad figuran entre los heridos, tras el vuelco de un bus de Transportes Unidos Jutiapanecos este Martes Santo en el kilómetro 38 de la carretera a El Salvador, en jurisdicción de Barberena, Santa Rosa.

Las víctimas han sido auxiliadas y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) brindó información actualizada respecto a su estado de salud.

Según el comunicado, el Hospital de Cuilapa atendió a 27 pacientes, entre ellos 12 mujeres, 13 hombres y dos menores de edad, uno de ellos permanece en el área de cirugía pediátrica. Además, hay dos personas mayores de edad también en cirugía. El resto fue dado de alta.

En un inicio fueron reportados 12 heridos, pero la cifra ascendió a 29. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Provenientes del mismo percance vial, al Hospital Roosevelt fueron ingresados un menor y un adulto, quienes presentan politraumatismo general y trauma en el miembro superior izquierdo, respectivamente. Ambos se encuentran en condición estable, bajo observación médica.

La emergencia fue atendida inicialmente por Bomberos Voluntarios, quienes informaron que atendieron a 12 personas, entre ellos un bebé de 11 meses, mientras que realizaron el traslado inmediato de los heridos hacia los distintos centros asistenciales.

Las autoridades investigan las causas del percance, que podría ser consecuencia de fallas mecánicas y/o exceso de velocidad.

El Ministerio de Salud y Asistencia Social hizo un comunicado del estado de las víctimas. (Imagen: MSPAS)