Estafaban al hacerse pasar por trabajadores bancarios

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Bajo engaños obtenían contraseñas y usuarios de clientes.

Dos hombres y una mujer fueron capturados en la zona 5 de Quetzaltenango, tras hacerse pasar por trabajadores de bancos y engañar a clientes para vaciar sus cuentas, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Pablo David Morales Rojas, de 20 años; Marcos Josué Morales Rojas, de 23; y Marta Lidia Rojas Velázquez, de 42; fueron capturados por la División Especializada de Investigación Criminal y la Sección de Delitos Cibernéticos y Financieros,

Los ahora capturados fueron trasladados a tribunales, en Quetzaltenango. (Foto: Miguel Colop/Colaborador)

Según la investigación, los sospechosos contactaban a las víctimas vía telefónica, enganchando a sus víctimas con supuestas "actualizaciones" de aplicaciones bancarias y, mediante ingeniería social y técnicas de phishing, obtenían información sensible como usuarios, contraseñas y mecanismos de autenticación.

Cuando los estafadores obtenían datos necesarios, accedían ilegalmente a las cuentas para transferir dinero sin autorización.

Debido a sus crímenes, eran requeridos por un juzgado de Guatemala, señalados de los delitos de asociación ilícita, estafa propia y lavado de dinero u otros activos.

Al obtener los datos necesarios, los estafadores realizaban robos. (Foto ilustrativa: iStock)

Precaución

Juan López, portavoz de la PNC, indicó que los detenidos fueron trasladados a tribunales de Quetzaltenango para solventar su situación legal. Además, advirtió a la población no compartir nunca sus credenciales bancarias por teléfono o mensajes si no está seguro que habla con un agente bancario real.