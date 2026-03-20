Estas serán las procesiones que recorrerán la ciudad este fin de semana

El Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala sigue siendo protagonista de los recorridos durante la Cuaresma.
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Este viernes 20 de marzo, es el último fin de semana antes de Semana Santa, se tiene previsto que la procesión del Cristo de la Preciosa Sangre y Virgen Dolorosa Franciscana del Templo Histórico de San Francisco, salga a las 18:00 horas.
Su recorrido iniciará desde el templo ubicado en la 6a. Avenida 13-01, de la zona 1, y retornará a las 00:15 horas.
Para el sábado 21 de marzo se tendrá el recorrido de la procesión infantil Parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, desde la 13 Avenida 1-12, zona 1, de 11:30 a 18:00 horas.
Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos y Virgen de Dolores de la Parroquia Santa Marta, ubicada en la 3a. Avenida 24-61, zona 3, iniciará su cortejo procesional desde las 9:00 a 00:00 horas del domingo 22 de marzo.
Las autoridades de tránsito solicitan a los conductores que circulen por la zona con precaución, respetando las señales de tránsito y manteniendo la seguridad vial.