García Alvarado destaca su trayectoria luego de entrevista con Arévalo

-

El abogado indica que planteó su plan de trabajo al mandatario durante el encuentro que sostuvo con él y otros funcionarios.

OTRAS NOTAS: Arévalo garantiza legalidad en elección del fiscal general e inicia entrevistas

El abogado Carlos Alberto García Alvarado se convirtió en el tercer aspirante a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) en sostener una entrevista con el presidente Bernardo Arévalo, como parte del proceso de evaluación que impulsa el Organismo Ejecutivo.

La reunión se llevó a cabo este miércoles a las 15.00 horas en el Palacio Nacional de la Cultura.

A su salida, el aspirante ofreció declaraciones a la prensa, en las que calificó el encuentro como positivo y destacó la visión del mandatario sobre el país y el funcionamiento del ente investigador.

"La entrevista fue una entrevista muy especial, muy excelente. Es una persona que tiene una visión del país y especialmente entiende las condiciones del MP y las decisiones como la unidad nacional como presidente constitucional de la República de Guatemala", expresó García Alvarado.

García Alvarado, sostuvo una entrevista con el presidente y fueron acompañados por el ministro de Gobernación y el secretario General de la Presidencia. (Foto: SCSP / Soy502)

Consultado sobre los temas abordados durante la reunión, García Alvarado confirmó que presentó su propuesta integral para dirigir la institución.

"Se abordó el plan de trabajo, específicamente la totalidad del plan de trabajo de su servidor, que es un plan de trabajo a servicio del pueblo de la República de Guatemala, revolucionando la acción penal desde 1994", indicó.

El aspirante también enfatizó su trayectoria dentro del Ministerio Público, asegurando que cuenta con experiencia en distintos cargos y que su carrera no registra sanciones.

LEA MÁS: Arévalo arranca con el proceso de entrevistas a aspirantes a fiscal general

"He estado en todos los puestos del MP, también he estado por convocatoria pública con todos los abogados de la Nación, no he tenido ninguna tacha, no he sido sancionado ni tampoco no he sido sancionado ni condenado en ningún tribunal de la República de Guatemala o en el extranjero", afirmó.

Durante sus declaraciones, García Alvarado también hizo referencia a la naturaleza del Ministerio Público dentro del sistema institucional, señalando la importancia de la coordinación con otros órganos del Estado sin comprometer su autonomía.

En ese sentido, sostuvo que el ente investigador actúa como auxiliar de la administración pública y de los tribunales de justicia, con independencia en la toma de decisiones dentro de los expedientes.