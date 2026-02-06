Multas masivas en la calzada La Paz y puente Belice (video)

-

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, impuso más de 30 multas a conductores que circulaban sobre las banquetas peatonales.

Esto sucedió durante un operativo en cercanías de calzada La Paz, Puente Belice y del cementerio Los Cipreses, en donde los conductores de transportes de dos ruedas utilizaban las banquetas para circular y evitar el tráfico del lugar.

Más de 30 multas para motoristas que circulan sobre la banqueta en cercanías de calzada La Paz, puente Belice, atrás de cementerio Los Cipreses.



Gracias por seguir denunciando. pic.twitter.com/nQPiQCs3GN — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) February 6, 2026

Esta operación se realizó a través de las múltiples denuncias ciudadanas que ingresaron sobre este hecho.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito "a los conductores de motocicletas que transiten en las aceras o banquetas, pasos peatonales, ciclo vías, vías exclusivas para transporte colectivo u otras señaladas por la ley y el presente Reglamento" serán multados por Q500.

Los operativos en estas y otras zonas de la Ciudad de Guatemala continúan para la seguridad de los peatones, según las autoridades esta "conducta que pone en riesgo directo a peatones y afecta la convivencia vial", indicó Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.