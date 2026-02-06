Versión Impresa
Multas masivas en la calzada La Paz y puente Belice (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
06 de febrero de 2026, 09:24
Los operativos continúan por parte de la PMT. (Foto: Archivo/Soy502)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, impuso más de 30 multas a conductores que circulaban sobre las banquetas peatonales.

Esto sucedió durante un operativo en cercanías de calzada La Paz, Puente Belice y del cementerio Los Cipreses, en donde los conductores de transportes de dos ruedas utilizaban las banquetas para circular y evitar el tráfico del lugar.

Esta operación se realizó a través de las múltiples denuncias ciudadanas que ingresaron sobre este hecho.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito "a los conductores de motocicletas que transiten en las aceras o banquetas, pasos peatonales, ciclo vías, vías exclusivas para transporte colectivo u otras señaladas por la ley y el presente Reglamento" serán multados por Q500. 

Los operativos en estas y otras zonas de la Ciudad de Guatemala continúan para la seguridad de los peatones, según las autoridades esta "conducta que pone en riesgo directo a peatones y afecta la convivencia vial", indicó Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

