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Estas son las recomendaciones de tránsito para este viernes

  • Por Reychel Méndez
15 de mayo de 2026, 13:02
Las autoridades alertan por afluencia vehicular durante la tarde y noche de este viernes. (Foto ilustrativa: iStock)

Las autoridades alertan por afluencia vehicular durante la tarde y noche de este viernes. (Foto ilustrativa: iStock)

En la zona 6 y áreas aledañas se espera mayor movilidad desde las 14:00 horas debido al desarrollo de un concierto.

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Las autoridades de tránsito indicaron que este viernes 15 de mayo en la tarde podrá notarse fuerte afluencia vehicular en los alrededores de zona 6 debido a un concierto que se llevará a cabo por la noche. 

Ante este evento, la Municipalidad de Guatemala y la PMT realizan algunas recomendaciones para conductores que transiten por el lugar: 

  • Considerar rutas alternas y planificar su traslado con tiempo de anticipación.
  • Si no asistirá al concierto, evitar circular por los alrededores del sector. 
  • En el caso de quienes asisten, las autoridades recomiendan compartir vehículo para disminuir la carga vehicular.

Se prevé que se espera mayor movilidad desde las 14:00 horas en los alrededores del estadio Cementos Progreso. 

También se recomienda transitar con precaución debido a el paso de peatones por el área.

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