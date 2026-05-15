Estas son las recomendaciones de tránsito para este viernes

En la zona 6 y áreas aledañas se espera mayor movilidad desde las 14:00 horas debido al desarrollo de un concierto.
OTRAS NOTICIAS: Pareja sobrevive tras caer vehículo a un río en Zacualpa
Las autoridades de tránsito indicaron que este viernes 15 de mayo en la tarde podrá notarse fuerte afluencia vehicular en los alrededores de zona 6 debido a un concierto que se llevará a cabo por la noche.
Ante este evento, la Municipalidad de Guatemala y la PMT realizan algunas recomendaciones para conductores que transiten por el lugar:
- Considerar rutas alternas y planificar su traslado con tiempo de anticipación.
- Si no asistirá al concierto, evitar circular por los alrededores del sector.
- En el caso de quienes asisten, las autoridades recomiendan compartir vehículo para disminuir la carga vehicular.
Se prevé que se espera mayor movilidad desde las 14:00 horas en los alrededores del estadio Cementos Progreso.
También se recomienda transitar con precaución debido a el paso de peatones por el área.