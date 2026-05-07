¡No son los niños! Este es el grupo de personas más afectado por el sarampión

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El Ministerio de Salud Pública confirma 5,731 casos de sarampión en el país.

Aunque históricamente los menores de 1 año han sido los más vulnerables al sarampión, en el brote actual de la enfermedad que enfrente Guatemala, la población de 15 a 39 años que no se vacunó, constituye el 60 % de los casos, según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

La cartera de Salud y expertos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), coinciden en que el segmento de la población más afectada por el brote de sarampión es la de 15 a 39 años, y son precisamente quienes en algún momento han rechazado vacunarse o posiblemente no fueron inmunizados desde niños.

Óscar Donis, médico del Departamento de Medicina Preventiva de Epidemiología del IGSS, explicó que desde hace 30 años ya no se tenía sarampión en el país, gracias a la vacunación.

"Recordemos que este brote de la enfermedad surgió en Sololá, en donde hubo una aglomeración de personas que participaron en un evento, en donde muchos se infectaron", refirió el médico.

El salpullido es uno de los síntomas del sarampión. (Foto: Shutterstock)

Donis recalcó que es importante que quienes consideren no estar vacunados contra el sarampión, acudan a las unidades del Seguro Social o a los centros de salud públicos a que se les aplique la vacuna, la cual es gratis.

En clínicas privadas el precio la vacuna ronda los Q250 por dosis.

Menores también en riesgo

También los menores de 7 años sin esquema de vacunación completa son vulnerables a la enfermedad.

La mayoría de casos de sarampión detectados se concentran en los departamentos de Guatemala, Quiché, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, Sacatepéquez y Jalapa.

Natalia Dimas, coordinadora de enfermería del Centro de Salud de la colonia de la Bethania, zona 7, indicó que las personas que han acudido a vacunarse por el sarampión están en el rango de edad desde los seis meses hasta los 39 años.

Autoridades de salud hacen un llamado a la vacunación. (Foto: Estuardo Paredes/colaborador)

"También han solicitado la vacuna personas de 40 años y más. De enero a la fecha hemos vacunado a unas 4 mil personas, entre niños y adultos. Es importante vacunarse porque el sarampión es muy contagioso, una persona puede infectar a 20 personas", indicó Donis.