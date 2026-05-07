¿Hantavirus es como el covid? Médico que trata a paciente en Países Bajos lo aclara

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Interrogada sobre el temor a que el hantavirus pueda convertirse en "el nuevo covid", una especialista respondió con claridad para no crear especulaciones.

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El hantavirus encontrado en el brote del crucero MV Hondius es mucho menos transmisible que el covid, declaró este jueves a la AFP la responsable de la unidad médica en Países Bajos que trata a uno de los pacientes.

En una entrevista exclusiva con AFPTV, Karin Ellen Veldkamp, jefa de enfermedades infecciosas del Centro Médico Universitario de Leiden, afirmó que su unidad está preparada para recibir más pacientes si fuera necesario.

Interrogada sobre el temor a que el hantavirus pueda convertirse en "el nuevo covid", Veldkamp respondió: "No, no es así. No se transmite fácilmente de persona a persona".

"Sabemos que la transmisión entre personas es posible y sospechamos que ocurrió en el barco (...) pero no es como el covid, la transmisión es mucho más difícil", añadió.

Veldkamp declinó dar detalles precisos sobre el paciente ingresado en el hospital el miércoles por la noche, pero afirmó que el centro está bien preparado para este tipo de casos.

Pacientes aislados

Los pacientes son aislados en habitaciones individuales, atendidos por personal altamente capacitado y bajo protocolos estrictos de control de infecciones, explicó.

"Nuestro principio es simplemente cuidar bien al paciente. No nos negamos a entrar en la habitación de aislamiento. Estamos bien entrenados para hacerlo de manera segura", señaló Veldkamp.

En general, los pacientes permanecen en aislamiento mientras presentan síntomas. Cuando mejoran, se les realiza una prueba y, si el resultado es negativo, se levanta el aislamiento.

"No sabemos exactamente cuánto tiempo puede una persona seguir portando el virus. Pero asumimos que, una vez que alguien se siente mejor, ya no es contagioso", dijo.

La unidad de Leiden está acostumbrada a tratar pacientes con enfermedades infecciosas similares, añadió la doctora, e indicó que hay más plazas disponibles en caso de un brote.

"Hay varios hospitales en los Países Bajos que pueden hacerlo, así que podemos repartir la carga", concluyó.

Con información de AFP