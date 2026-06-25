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¡Prepárate! Para este viernes se espera el acercamiento de una onda del este

  • Por Jessica González
25 de junio de 2026, 15:07
Autoridades piden tomar las debidas precauciones. (Foto: archivo/Soy502)

Autoridades piden tomar las debidas precauciones. (Foto: archivo/Soy502)

Durante el día se prevén lluvias y viento acelerado del norte.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé para este viernes 26 de junio, un acercamiento de la onda del este número 12.

Amanecerá nublado y con posibles lloviznas hacia el Caribe y nororiente del país. 

Habrá pocas nubes y viento norte acelerado en Altiplano Central, Valles de Oriente y parte de Occidente. 

Para este viernes se esperan nublados, lluvias y viento. (Foto: Insivumeh)
Para este viernes se esperan nublados, lluvias y viento. (Foto: Insivumeh)

Por la tarde caerán lluvias con actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional.

También se esperan tormentas locales severas acompañadas de abundante lluvia, viento fuerte y granizo.

Autoridades piden precaución ante crecidas de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa o daños a la red vial.

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