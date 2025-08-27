Esto debes hacer para tramitar un nicho municipal

-

La falta de espacios que han tenido algunos cementerios generales y municipales ha obligado a algunas familias a prever y buscar con anticipación cómo tener asegurada una última morada

En San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, algunos vecinos han hecho el esfuerzo por construir nichos propios para la familia mientras que la municipalidad implementó un módulo de arrendamiento para que ninguno se quede sin un lugar digno donde despedir a sus seres queridos.

Este sistema permite arrendar un nicho por diez años con derecho a ampliación por igual período, siempre y cuando los familiares cumplan con el pago y los requisitos legales establecidos.

La pandemia de covid-19 marcó un punto crítico, ya que la mayoría de los nichos disponibles fueron ocupados debido al alto número de fallecimientos.

En el módulo San Pedro hay 80 nichos disponibles para sepulturas. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Según datos de la Unidad de Cementerios Municipales, en el módulo conocido como San Pedro existían inicialmente 210 nichos, pero actualmente quedan alrededor de 80 libres.

Vivian Velásquez, coordinadora de la Unidad, explicó que estos espacios se entregan únicamente en casos de emergencia.

Hasta el momento están disponibles 80 espacios. Exclusivamente se dan cuando una persona fallece, no se pueden reservar.

Los nichos municipales se otorgan por un arrendamiento de Q2 mil 500. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

"Lo más importante es hacerlo de manera legal, porque cuando se cumplen los 10 años y los familiares no hacen la gestión, la municipalidad se ve en la necesidad de exhumar y trasladar los restos a un osario común. Sin embargo, si cumplen con los pagos, pueden seguir arrendando por otros diez años más", afirma Velásquez.

Para ello a continuación detallamos algunos requisitos que deben cumplirse para el arrendamiento, los cuales incluye:

Solicitud dirigida al alcalde municipal.

Copia del DPI y del boleto de ornato (excepto mayores de 65 años).

Certificación de defunción extendida por el Renap.

Fotocopia del DPI del albañil encargado de la apertura.

Cancelar Q2 mil 500 en la Dirección de Administración Financiera Municipal.

Llenar la boleta de apertura en la Unidad de Cementerios.

Toma nota