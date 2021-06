Esto dice Eriksen tras estabilizarse

El futbolista danés, Christian Eriksen, sufrió un colapso durante el primer partido de Dinamarca ante Finlandia. Los jugadores, compañeros y miles en el mundo vieron con angustia cómo este no respondía. Fue llevado a un hospital y tras su recuperación, mandó un mensaje de calma.

El mensaje lo envió a través de la revista La Gazzetta dello Sport, y en la portada incluyeron el mensaje de agradecimiento a los médicos por su ayuda y al mundo del fútbol por su apoyo.

Estás fueron las palabras de agradecimiento:

“ Gracias a todos, no me rindo. Me encuentro mejor ahora, pero quiero entender todo lo que pasó ”

Christian Eriksen