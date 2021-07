Esto es lo que se sabe de la reunión de Sandoval con funcionarios de Estados Unidos

El extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, sostuvo una reunión el pasado viernes 30 de julio con varios funcionarios cercanos al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en Washington.

Sandoval conversó con Nancy McEldowney, asesora de Seguridad Nacional de la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, así como con Juan Sebastián González, asistente especial del presidente Biden y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Oeste. El tema central fue sobre su trabajo en la lucha contra la corrupción en Guatemala y su “decepcionante” destitución, según detallan varios tuits de funcionarios estadounidenses como Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

"La visita del campeón anticorrupción Juan Francisco Sandoval a Washington subraya la importancia de apoyar a quienes trabajan para fortalecer las instituciones y combatir la corrupción y la impunidad en Guatemala y la región", dijo Julie Chung, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos

Además, el exfiscal Sandoval se reunió con James A. Walsh, subsecretario interino adjunto de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL, por sus siglas en inglés), quien le extendió su solidaridad a todos los que trabajan para defender el Estado de derecho en Guatemala.

“Hoy, el subsecretario interino de INL, Jim Walsh, agradeció a Juan Francisco Sandoval, un campeón anticorrupción, por su valiente trabajo en Guatemala. INL está con él y con todos los que trabajan para defender el Estado de derecho”, comentó Walsh en su cuenta de la red social Twitter.