¿A qué se dedica el guatemalteco a bordo del crucero con brote de hantavirus?

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Un guatemalteco está a bordo del crucero en donde se dio un brote de hantavirus. La Cancillería dio más detalles al respecto.

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En las próximas horas está prevista la llegada del crucero MV Hondius, al puerto industrial de Granadilla (isla de Tenerife, Canarias, España). El barco fue afectado por un brote de hantavirus. Entre las personas a bordo, hay un guatemalteco.

Debido a que las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dieron a conocer que la totalidad de personas a bordo serán repatriados, Soy502 consultó con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) cuál será el protocolo a seguir en el caso del guatemalteco que está dentro de dicho barco.

La Cancillería confirmó que la persona forma parte de la tripulación, es decir, trabaja para la empresa.

Asimismo, las autoriades confirmaron que la Embajada de Guatemala en España trabaja en coordinación con el Consulado Honorario de Guatemala en Tenerife para dar seguimiento a la situación del connacional y brindarle la asistencia consular necesaria.

LIVE from Tenerife: Media briefing on #hantavirus https://t.co/aBaTzRVO9G — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 9, 2026

OMS confirma repatriación

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dio a conocer que la totalidad de pasajeros del crucero en donde ocurrió un brote de hantavirus, serán repatriados.

"Los pasajeros serán trasladados a tierra en el puerto industrial de Granadilla (isla de Tenerife, Canarias, España) lejos de las zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados, a través de un corredor completamente acordonado, y repatriados directamente a sus países de origen", añadió.

Agregó: "casi 150 personas de 23 países llevan semanas en el mar, algunas de luto, todas asustadas, todas deseando regresar a casa. Tenerife ha sido elegida porque tiene la capacidad médica, la infraestructura y sé que la humanidad necesaria para ayudarles a llegar a un lugar seguro".