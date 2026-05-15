Esto pasó con el hombre que transportaba 23 loros de forma ilegal en zona 1

El Ministerio Público informó este viernes 15 de mayo el avance en el caso del hombre que transportaba aves de forma ilegal en la zona 1 capitalina el pasado jueves 14.

El hombre que fue identificado como Edy S. fue capturado sobre la vía pública, mientras transportaba una caja que contenía al menos 23 loros de distintas especies.

La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente logró que el órgano jurisdiccional competente ligara a proceso penal a Edy S. por tráfico ilegal. (Foto: MP)

De ese modo, la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente logró que el órgano jurisdiccional competente ligara a proceso a Edy S. por el delito de tráfico ilegal de flora y fauna.

Además, las autoridades ordenaron el pago de Q5 mil en concepto de caución económica. Mientras, se le otorgó un plazo de cinco meses al Ministerio Público para concluir con la investigación.

Las aves fueron remitidas para ponerlas bajo resguardo y realizar inspecciones médicas que detallan su estado de salud y su especie.

Los loros fueron remitidos para las acciones necesarias que resguarden su vida y su integridad. (Foto: MP)