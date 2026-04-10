Esto se sabe sobre el hombre hallado sin vida en la Avenida de las Américas

La víctima fue hallada en una de las áreas verdes del sector.
OTRAS NOTICIAS: Localizan el cuerpo de un hombre en la Avenida de las Américas, zona 14
Un grupo de corredores que practicaba en el arriate central de la avenida de las Américas y 14 calle de la zona 14, observó el cuerpo de un hombre con señales de violencia, por lo que alertaron a los Bomberos Municipales.
Al llegar los socorristas confirmaron que la víctima de aproximadamente 35 años ya había fallecido, tenía señales de haber sido golpeado.
Pese a que varias personas se acercaron para tratar de identificarlo, indicaron que no lo conocían.
La víctima no portaba documentos por lo que los bomberos indicaron la forma en que vestía: playera negra, pantalón de gabardina verde, tenis negros con franjas grises y una gorra amarilla.
El fiscal a cargo ordenó el traslado del cuerpo a la morgue de la zona 3, donde se espera que los médicos forenses determinen las causas de la muerte y la identidad de la víctima.