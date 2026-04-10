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Esto se sabe sobre el hombre hallado sin vida en la Avenida de las Américas

  • Con información de Jorge Senté/Colaborador
10 de abril de 2026, 15:47
El cuerpo fue descubierto por un grupo de corredores. (Foto: Bomberos Municipales)

El cuerpo fue descubierto por un grupo de corredores. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima fue hallada en una de las áreas verdes del sector.

OTRAS NOTICIAS: Localizan el cuerpo de un hombre en la Avenida de las Américas, zona 14

Un grupo de corredores que practicaba en el arriate central de la avenida de las Américas y 14 calle de la zona 14, observó el cuerpo de un hombre con señales de violencia, por lo que alertaron a los Bomberos Municipales.

Al llegar los socorristas confirmaron que la víctima de aproximadamente 35 años ya había fallecido, tenía señales de haber sido golpeado.

Pese a que varias personas se acercaron para tratar de identificarlo, indicaron que no lo conocían.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

La víctima no portaba documentos por lo que los bomberos indicaron la forma en que vestía: playera negra, pantalón de gabardina verde, tenis negros con franjas grises y una gorra amarilla.

El fiscal a cargo ordenó el traslado del cuerpo a la morgue de la zona 3, donde se espera que los médicos forenses determinen las causas de la muerte y la identidad de la víctima.

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