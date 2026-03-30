Video: estudiantes provocan un accidente al soltar un balón en carretera

Una pareja resultó herida luego de caer sobre la cinta asfáltica.
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Un accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad en Santa Bárbara, Suchitepéquez, luego de que unos estudiantes soltaran un balón en la carretera.
En las imágenes se observa el momento en que los adolescentes caminan a un costado de la calle, pero uno de ellos aparentemente intentó botar el balón, pero este rebotó en un bordillo.
Por lo tanto, salió en dirección en la que circulaban un vehículo de dos ruedas en el que se transportaba una pareja, la cual cayó sobre la cinta asfáltica.
Debido al sonido del impacto, vecinos del sector corrieron a auxiliarlos, ya que resultaron heridos.
Mira aquí el video:
Según se dio a conocer, las víctimas terminaron siendo atendidas por los Bomberos Municipales Departamentales.