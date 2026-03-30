Video: mujer es atropellada a metros de una pasarela en ruta al Pacífico

La víctima intentó cruzar la carretera en medio de la oscuridad.
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Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que una mujer fue atropellada durante la madrugada del pasado domingo 29 de marzo, en la ruta al Pacífico, en la entrada a Palín, Escuintla.
En las imágenes se observa cuando de un autobús desciende la mujer e intenta cruzarse la vía de tres carriles, a unos metros de una pasarela peatonal, según indicó el Centro de Información Municipal (CIM) de Palín.
Debido a la oscuridad del momento, una camioneta no se percató a tiempo de esta persona, a quien terminó atropellando a pesar del intento de esquivarla.
La víctima quedó herida sobre la cinta asfáltica, mientras la camioneta huyó del lugar.