Etapa intermedia contra jueza Murillo por Hogar Seguro se aplaza hasta agosto

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El juzgado Cuarto Penal suspendió la audiencia de etapa intermedia y reprogramó para el mes de agosto su realización, en tanto el MP asigna a un nuevo fiscal que conozca el caso conocido como Hogar Seguro fase 3.

Para el mes de agosto, el juez del juzgado Cuarto Penal, Mario Maldonado reprogramó la audiencia de etapa intermedia en el caso Hogar Seguro fase 3.

Según el juez contralor del caso, el aplazamiento de la audiencia de etapa intermedia se debe a que el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Contra Femicidio deberá nombrar un nuevo Agente Fiscal.

Es esta razón por la que el juzgador fijo para el 25 y 26 de agosto, a partir de las 8:30 horas la audiencia de etapa intermedia.

La jueza señalada

En esta fase del caso Hogar Seguro se encuentran señala la jueza Rocío Murillo, a quien se le acusa de no haber realizado la exhibición personal a favor de las niñas del Hogar Virgen de la Asunción la noche previa a la tragedia.

La última audiencia fijada para el 16 de octubre de 2025 también fue suspendida.

En el caso Hogar Seguro Fase III, según lo que se sabe, es que el 7 de marzo de 2017 la juez Murillo acudió al Hogar Seguro Virgen de la Asunción para practicar una exhibición personal para constar el estado de las adolescentes tras una serie de incidentes que derivó en una tragedia.

Según la acusación la jueza Murillo no realizó la exhibición personal a favor de las niñas. (Foto: Wilder López/Soy502)

En este momento, Murillo, pese a que se presentó no ejecutó la diligencia solicitada, pues indicó que la situación en aquel lugar era demasiado tensa y que temió por su seguridad y la de su personal.

Pero, a pesar de este argumento, el juzgado de paz de turno de Santa Catarina Pinula, a cargo de Murillo emitió un informe en que aseguró que sí se practicó la exhibición personal.

Al día siguiente, ocurrió el incendio que dejó 41 niñas fallecidas y 15 resultaron con heridas de gravedad.

Condenados por Hogar Seguro

En agosto de 2025, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal declaró culpables a seis de los siete acusados por la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el 8 de marzo de 2017.

Santos Torres Ramírez, exdirector del centro, fue condenado a 25 años de prisión, a Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social, con 25 años de prisión por su responsabilidad directa en los hechos, las penas más altas impuestas.

Brenda Chamán, entonces encargada del área de pedagogía, fue condenada a 17 años, mientras que el subinspector, Luis Pérez, deberá cumplir 15 años de cárcel.

Lucinda Marroquín, jefa del personal policial asignado al resguardo, recibió una pena de 13 años, y Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos, fue sentenciada a 6 años, la pena más baja del proceso.

El único absuelto fue Harold Flores, exjefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN), ya que el tribunal consideró que no quedó acreditada su competencia funcional para tomar decisiones en los momentos clave de la crisis.