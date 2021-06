Eurocopa: Toni Kroos revela la charla con Cristiano Ronaldo

Toni Kroos y Cristiano Ronaldo fueron captados mientras charlaban durante el encuentro entre Alemania y Portugal en el fin de semana.

Muchos especularon sobre la conversación, pero ha sido el propio alemán quien reveló el contenido de esa plática que reunió a dos exccompañeros en el Real Madrid.

En la semana del adiós de Sergio Ramos al Real Madrid, las especulaciones sobre esa pequeña charla que mantuvieron ambos eran muchas, pero su conversación, como desvela Kroos, fue más terrenal.

El madridista habló de su encuentro con Ronaldo en el podcast que tiene con su hermano Félix, Einfach mal Luppen.

"Jugué con él durante cuatro temporadas y no exagero cuando digo que por supuesto he tenido los mayores éxitos con él y gracias a él. Fuimos vecinos de vestuario, todo el tiempo. Así que, por supuesto, me alegré de volver a verlo. Se fue hace mucho tiempo y no nos vemos tan a menudo. No jugamos contra la Juventus", dijo Toni.

Los excompañeros no desaprovecharon el momento para platicar sobre sus últimos años tras la salida de Cristiano a la Juventus. (Foto: AFP)

Sobre la charla en cuestión con Cristiano, desveló lo que se dijeron.

"Hablamos brevemente sobre el partido, por supuesto, pero también sobre los partidos que están por venir. Le deseé la mejor de las suertes y espero que se clasifiquen para la siguiente ronda junto a nosotros. Aparte de eso, le pregunté cómo le estaba yendo en Italia, ha estado allí durante tres años. No tienes todo el tiempo del mundo después del partido y no pasas desapercibido. Ya dentro, también cambiamos las camisetas. Fue bonito volverle a ver".

Kroos también se reencontró con otro excompañero, Pepe, con el que coincidió tres temporadas: "Pepe es también un tipo sobresaliente que a veces parece muy salvaje en el campo y no parece tan agradable, pero lo es totalmente fuera del campo. Y Cristiano exactamente lo mismo", puntualizó.

*Con información de Marca