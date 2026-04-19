Un “sonido” dentro de un avión provocó evacuación en vuelo en EE.UU.

Ante esta emergencia, se tuvo que evacuar a 165 personas, quienes iba a bordo de la aeronave.
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Durante un vuelo de una aerolínea comercial, este 19 de abril, con destino a Nueva York, Estados Unidos se alertó de una posible "bomba".
La tripulación de cabina, luego de despegar de Chicago, en estado de Illinois, comenzó a escuchar un "sonido extraño" proveniente de la aeronave, por lo que se activó un protocolo de emergencia.
El avión descendió en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh, en donde se activó una operación antibombas, cuya investigación arrojo negativa.
En el hecho, fueron evacuadas 159 personas y seis miembros de la tripulación a bordo de un avión modelo Boeing 737.
Sin embargo, continúan las investigaciones para determinar el "extraño sonido".
Con información de Infobae.