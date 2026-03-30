Eventos deportivos para disfrutar durante la Semana Santa

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Si todavía no haz hecho planes para disfrutar del período vacacional durante la Semana Santa, no te preocupes, acá te traemos la lista de actividades deportivas que podrás disfrutar si decides quedarte en casa.

DEPORTES: Messi se despide en Argentina con la Albiceleste bajo presión

El apasionante mundo del futbol no tendrá pausa y el balón rodará en las canchas del país y a nivel internacional.

Este martes, se cierra la fecha FIFA de marzo con la definición de la repesca al Mundial, las eliminatorias de UEFA y una buena cantidad de partidos amistosos.

El miércoles, se inaugura la jornada 17 del Clausura 2026 con tres partidos. La fecha se complementará el jueves. Además, la jornada 18 se disputará el fin de semana.

Presentado por @BetcrisGuate



⚽ La Jornada 5 de la Segunda Vuelta del Torneo Clausura 2026 se vivió con intensidad. Emociones, goles y duelos cerrados marcaron una nueva fecha que volvió a unir al fútbol nacional. pic.twitter.com/PlPevTaHjl — Liga Bantrab (@LigaBantrab) March 30, 2026

El viernes, arrancará la acción de la Liga Española con el juego entre el Rayo Vallecano y el Elche (1:00 p. m.). Además, habrá partidos de la Liga MX.

El sábado, se disputará el esperado partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid (1:00 p. m.). Las principales ligas de Europa tienen actividad el fin de semana.

En otros deportes, a finales de la semana no te puedes perder todo lo relacionado al Masters 1000 de Monte Carlo con el inicio de las primeras rondas.

Lo que no te puedes perder:

Martes

11:00 a. m. Bolivia - Irak - Clasificatoria al Mundial

12:45 p. m. Suecia - Polonia - Eliminatorias UEFA

5:00 p. m. Congo - Jamaica - Clasificatoria Mundial

5:15 p. m. Argentina - Zambia - Amistoso

6:00 p. m. Brasil - Croacia - Amistoso

Miércoles

3:00 p. m. Cobán Imperial - Aurora - Liga Nacional

8:00 p. m. Marquense - Xelajú - Liga Nacional

Jueves

3:00 p. m. Achuapa - Municipal - Liga Nacional

5:00 p. m. Comunicaciones - Mixco - Liga Nacional

Viernes

12:45 p. m. PSG - Toulouse - Ligue 1

1:00 p. m. Rayo Vallecano - Elche - La Liga

7:00 p. m. Puebla - Juárez - Liga MX

Sábado

8:15 a. m. Mallorca - Real Madrid - La Liga

11:00 a. m. Atlético de Madrid - Barcelona - La Liga

Domingo

Inicio del Master 1000 Monte Carlo