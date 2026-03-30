Messi se despide en Argentina con la Albiceleste bajo presión

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Sin tener aún confirmada su participación en el Mundial, Lionel Messi comenzará a despedirse de los fanáticos argentinos cuando la Albiceleste se mida con Zambia este martes en La Bombonera, en la última prueba en casa antes del Mundial.

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El astro rosarino, de 38 años, ya había dicho adiós a la apasionada afición argentina en septiembre, en su último cotejo oficial en una eliminatoria sudamericana en Argentina. Fue una goleada 3-0 ante Venezuela con doblete del crack.

Aunque Zambia no estará en Norteamérica y tiene poca historia futbolística, medirá el aceite de unos campeones del mundo cuestionados por su victoria gris 2-1 ante Mauritania el viernes en Buenos Aires y por no haberse fogueado ante adversarios europeos desde la coronación en Catar 2022.

Aunque pocos apuestan por una ausencia de Messi en el que sería su sexto Mundial, un récord, lo cierto es que la leyenda viva de Argentina ya camina hacia el retiro absoluto en su selección tras dos décadas de defender a su país.

#SelecciónMayor Lionel Scaloni: "Cuando una selección juega bien, da igual de dónde sea. No nos paramos a pensar de qué continente son." pic.twitter.com/43PdxHj6fq — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 30, 2026

Mientras eso sucede, el 10 será titular en el último amistoso antes de que Lionel Scaloni revele la lista de convocados para la Copa del Mundo.

"Haré todo lo posible para que esté (en el Mundial). Para el bien del fútbol debería estar, pero yo no soy el que decide, eso lo hará él", dijo Scaloni sobre la presencia del capitán argentino en la cita mundialista.