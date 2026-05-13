Menor de edad pretendía cometer un ataque armado en zona 13

Dos implicados, entre ellos un menor de edad, fueron interceptados antes de cometer el crimen.
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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron la captura de dos personas en la avenida Las Américas, zona 13 capitalina.
Uno de los detenidos fue identificado como Hari "N", de 22 años, quien iba junto a un menor de edad de 17 años, que fue remitido.
Según la información compartida por la PNC, ambos pertenecen a la mara Salvatrucha.
Ambos jóvenes fueron interceptados cuando se conducían a bordo de una motocicleta sin placas de circulación.
Durante la aprehensión se les incautó un arma de fuego sin la documentación correspondiente y con la que se presume cometerían el hecho delictivo.