Recuperan vehículos robados y capturan al responsable (Video)

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Tras la captura lograron recuperar dos vehículos que habían sido robados recientemente.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Leiser "N", de 25 años, quien es señalado de robar vehículos.

El hombre fue capturado luego de una persecución en la que hubo intercambio de disparos. El hecho sucedió en la colonia La Florida, zona 19, durante la tarde la tarde del pasado martes 12 de mayo.

Según el reporte policial, se verificó que el auto en el que se conducía Leiser N, el número de chasis y motor, correspondían a un vehículo robado el pasado 11 de mayo en la colonia Carabanchel, zona 11, por hombres armados y que la placa que portaba en ese momento era falsa.

Los agentes informaron que el ahora capturado era custodiado por otros dos individuos que se movilizaban en un picop y que al percatarse de la presencia policial se dieron a la fuga, abandonando el vehículo que también tenía reporte de robo de fecha 11 de mayo por individuos armados en la colonia La Brigada, zona 7 y que utilizaba placa falsa.

Las indagaciones del caso indican que el detenido y los otros sujetos presuntamente forman parte de una estructura criminal dedicada al robo de vehículos en distintos sectores de la ciudad capitalina.

El hombre fue puesto a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

Una mujer resultó herida

Durante el operativo, agentes de la PNC también auxiliaron a una mujer de 29 años que presentaba una herida de proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladada de inmediato hacia un centro asistencial para recibir atención médica.

Se presume que lo otros sujetos que se dieron a la fuga son los presuntos responsables de ese hecho armado, por lo que la investigación continúa.

Los vehículos fueron incautados por la policía para las investigaciones correspondientes. (Foto: PNC)

Persecución queda grabada

Por medio de una cámara instalada en un vehículo, se logró documentar el momento exacto en el que agentes de la PNC perseguían un picop blanco que recorría las calles de La Florida a toda prisa.

Durante el video también se escuchan múltiples detonaciones de arma de fuego y cómo el vehículo intenta escapar de las autoridades.