Quiso evitar el arresto de su amigo y terminó capturado por agresión

El hombre agredió a los agentes por evitar la captura de su amigo.
OTRAS NOTICIAS: Iba caminando cuando fue sorprendido por hombres armados
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Yovani "N", de 30 años, por agredir a los agentes que realizaban el arresto de su "amigo" por disparar al aire.
Según las autoridades, un hombre identificado como Noé "N", de 42 años, disparaba al aire con una arma sin documentación de portación, en el parque central de San Pedro Pinula, Jalapa.
Agentes de la PNC procedían a su arresto cuando fueron sorprendidos por Yovani "N", quien los agredió para intentar que su amigo huyera.
Sin embargo, ambos hombres fueron detenidos y se incautó un picop en el que pretendían escapar.