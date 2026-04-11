Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Quiso evitar el arresto de su amigo y terminó capturado por agresión

  • Por Maria Fernanda Gallo
11 de abril de 2026, 08:40
El hombre agredió a agentes por evitar captura de otro hombre. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El hombre agredió a agentes por evitar captura de otro hombre. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El hombre agredió a los agentes por evitar la captura de su amigo.

OTRAS NOTICIAS: Iba caminando cuando fue sorprendido por hombres armados

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Yovani "N", de 30 años, por agredir a los agentes que realizaban el arresto de su "amigo" por disparar al aire.

Según las autoridades, un hombre identificado como Noé "N", de 42 años, disparaba al aire con una arma sin documentación de portación, en el parque central de San Pedro Pinula, Jalapa.

Este fue el armamento y las municiones que portaban ilegalmente. (Foto: PNC)
Este fue el armamento y las municiones que portaban ilegalmente. (Foto: PNC)

Agentes de la PNC procedían a su arresto cuando fueron sorprendidos por Yovani "N", quien los agredió para intentar que su amigo huyera.

Sin embargo, ambos hombres fueron detenidos y se incautó un picop en el que pretendían escapar.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar