Iba caminando cuando fue sorprendido por hombres armados

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la ruta.
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Esta mañana de 11 de abril se registró un ataque armado a plena luz del día.
Dombres desconocidos interceptaron a un peatón sobre el km. 173 de la ruta que comunica Cuyotenago con San José la Máquina, Suchitepéquez.
Los sospechosos le dispararon a la víctima para posteriormente huir. Los Bomberos Municipales Departamentales se hicieron presentes para confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales.
La identidad de la víctima no fue confirmada y se espera la diligencias del Ministerio Público tras el hecho.