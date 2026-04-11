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Iba caminando cuando fue sorprendido por hombres armados

  • Por Maria Fernanda Gallo
11 de abril de 2026, 07:49
El crimen fue a plena luz del día. (Foto: Archivo/Soy502)

El crimen fue a plena luz del día. (Foto: Archivo/Soy502)

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la ruta.

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Esta mañana de 11 de abril se registró un ataque armado a plena luz del día.

Dombres desconocidos interceptaron a un peatón sobre el km. 173 de la ruta que comunica Cuyotenago con San José la Máquina, Suchitepéquez.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Los sospechosos le dispararon a la víctima para posteriormente huir. Los Bomberos Municipales Departamentales se hicieron presentes para confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La identidad de la víctima no fue confirmada y se espera la diligencias del Ministerio Público tras el hecho.

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