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Exigían vehículo y Q6 mil: Capturan a presunto terrorista por extorsión

  • Por Geber Osorio
06 de mayo de 2026, 19:36
La detención fue realizada durante un operativo efectuado tras una denuncia ciudadana. (Foto ilustrativa: iStock)

La detención fue realizada durante un operativo efectuado tras una denuncia ciudadana. (Foto ilustrativa: iStock)

La captura se realizó tras una denuncia ciudadana, donde la víctima indicó que era amenazada por extorsionistas.

OTRAS NOTICIAS: "Narcoencomiendas Transnacionales": Capturan a 17 personas durante allanamientos

Este miércoles 6 de mayo fue capturado Jonathan "N", de 21 años, quien es un presunto terrorista del Barrio 18, según indicó la Policía Nacional Civil (PNC).

Esta acción fue realizada luego de que las autoridades recibieran una denuncia por un ciudadano quien manifestó que era amenazado por extorsionistas.

A la víctima se le exigía que entregara su vehículo de dos ruedas y la cantidad de Q6 mil en efectivo, a cambio de no atentar contra su vida.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes. (Foto: PNC)
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes. (Foto: PNC)

Por lo tanto, agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) ejecutaron un operativo en la zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva, en donde fue detenido Jonathan "N".

Además, se incautaron dos celulares y el paquete que simulaba los Q6 mil, según informaron las autoridades.

Las autoridades incautaron dos celulares y el paquete que simulaba Q6 mil. (Foto: PNC)
Las autoridades incautaron dos celulares y el paquete que simulaba Q6 mil. (Foto: PNC)

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