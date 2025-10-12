Expertos resaltan las debilidades del SP tras fuga de 20 líderes del Barrio 18

-

Los reos fugados son líderes de las clicas del Barrio 18.

Recientemente se conoció sobre la fuga de 20 privados de libertad que se encontraban recluidos en la cárcel de Fraijanes II y que son líderes de las clicas del Barrio 18.

Esta fuga masiva ha generado molestia, preocupación e incertidumbre en distintos sectores, puesto que los reos fugados son de alta peligrosidad.

Para Francisco Quezada, abogado y analista del CIEN, "Es un tema grave. Hay una debilidad de personas, hay una debilidad de instalaciones, porque en estas fugas, que no es la primera vez que se dan, reflejan temas graves", indicó.

También dijo que muchas veces en estas fugas no se logra establecer cómo fueron, porque a veces salen por la puerta, "No es que hayan hecho un boquete. Pero eso está reflejando esta terrible debilidad que tenemos en el tema del sistema totalmente abandonado", puntualizó.

Además, dijo que no se sabe si fue por soborno, intimidación o incapacidad y que hay instalaciones precarias, con sobrepoblación y que dentro de las cárceles no hay control.

Según Quezada, por tratarse de de ser miembros del Barrio 18 debería haber una vigilancia especial y que el Sistema Penitenciario tenía reservado el lugar para pandillas, en donde estuvieran separados.

"Uno está confiado en que tienen, no una cárcel de alta seguridad, porque ya sabemos que esas no hay en Guatemala, pero al menos una que hubiera estado más fortalecida. Entonces, ante el temor de la población, pues todavía no se ha establecido si son 20 o cuántos son, pero tener a estas personas nuevamente fuera, la posibilidad de recaptura es bastante difícil", afirmó el analista.

Para Quezada si pasa el tiempo es difícil que los reos aparezcan, pero que mientras tanto harán mucho daño.

"Refleja, en primer lugar, la precariedad y el abandono del sistema penitenciario de todos los gobiernos. En segundo lugar, también la moralidad de las personas que custodian ahí, que son totalmente falibles. Y sobre todo, como digo, tratándose de los barrios estos que han generado manifestaciones de violencia en los últimos días, pues es una bomba de alarma", dijo el analista.

Fuga masiva

Mientras tanto, Luis Astolfo Godínez, ex director del Sistema Penitenciario recordó las carencias que existen en esa institución y cómo afecta la falta de presupuesto en el tema de rehabilitación y reincesión para evitar la reincidencia.

"No tienen nada para poder avanzar. Por ejemplo, no hay talleres, el hacinamiento creo que va por los 27 mil privados de libertad, si no estoy mal. No logran disminuir la mora judicial, no logran trasladar a los privados de libertad como debe de ser para las audiencias, no han implementado todavía la tecnología para hacer más audiencias en línea", dijo Godínez.

Para el ex director del SP urge sectorizar a los privados de libertad, para que no haya una mezcla entre quienes cumplen una condena y quienes están de manera preventiva.

"Siempre van a buscarle el lado feo al gobierno saliente y a decirle que lo que estuvo antes no sirvió. Muchos proyectos que han implementado actualmente, esos yo los había dejado ya hechos. Lo único es que no me dieron ese apoyo más arriba para poderle dar continuidad", afirmó Godínez.

Finalmente aseguró que no hay un control y que: "Lo que entra tecnológico lo sabotea la misma guardia penitenciaria, porque saben que con eso se va a acabar el tema de la famosa talacha y todas esas cosas, pero le quitan piezas a los escáneres".

También que el monitoreo del SP es muy pobre y que las cámaras están volteadas o se voltean casualmente en ciertos momentos del día, son muchas cosas porque nunca se ha determinado mejor trabajar de manera con una empresa externa para evitarlo.

Justicia y castigo

Por su parte, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Indusstriales y Financieras (Cacif) exigió justicia y certeza de castigo.

"La fuga masiva de reos peligrosos en la cárcel Fraijanes II (miembros de estructuras criminales catalogadas como organizaciones terroristas por el gobierno de los Estados Unidos) constituye una grave amenaza a la seguridad nacional y un riesgo latente para la seguridad internacional", dijo el Cacif.

También que se revela una alarmante negligencia y un nivel de descontrol inaceptable por parte de las máximas autoridades del Ministerio de Gobernación. Además, que la ciudadanía merece explicaciones claras y acciones contundentes por estos hechos.

Guatemala exige justicia y certeza de castigo



Ante la fuga masiva de reos peligrosos en la cárcel Fraijanes II, manifestamos:



Lee el comunicado completo aquí ⬇️https://t.co/AD4DXzMqoc pic.twitter.com/JubYlNPnU4 — CACIF (@CACIFGuatemala) October 12, 2025

* Con información de Jessica Osorio/colaboradora