Guatemala busca duplicar su liderazgo agrícola mundial con Agritrade 2026

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Guatemala mantiene posiciones de liderazgo en la exportación de varios productos agrícolas a nivel mundial y ahora apuesta por duplicar ese alcance mediante el Agritrade 2026.

El sector agrícola de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) se reúne en Antigua Guatemala, para proyectar los productos de talla mundial hechos en este país como parte del Agritrade 2026.

Dicho evento inició el 18 de marzo y concluirá el 20 de este mes y según los organizadores, la actividad proyecta superar los US$25 millones en negocios generados.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Agexport, el país ocupa el primer lugar mundial en exportación de plátano fresco, melón y cardamomo; además, figura como segundo exportador global de banano, tercero en papaya y cuarto en rosas.

Se considera que estos resultados han permitido posicionar a Guatemala como un competidor agrícola frente a economías más grandes como Brasil, México, Ecuador e India.

Las rosas guatemaltecas se han posicionado como el cuarto exportador mundial. (Foto: Jéssica Osorio/Soy502)

Uno de los ejemplos destacados es el plátano, cultivo en el que Guatemala envía más de 15 mil contenedores anuales a mercados internacionales. El sector también resalta que la diversificación ha permitido abrir nuevas líneas de valor agregado, como el plátano congelado, además de fortalecer exportaciones de cacao, café, miel, berries, vegetales frescos y flores ornamentales.

El plátano congelado es uno de los productos que demuestran el nivel de diversificación que ha alcanzado Guatemala. (Foto: Jéssica Osorio/Soy502)

Eddy Martínez, presidente del Comité Organizador de Agritrade 2026, señaló que el objetivo es que Guatemala escale del quinto al segundo, tercer o incluso primer lugar como proveedor mundial de productos frescos, lo que implicaría duplicar o triplicar los volúmenes actuales.

Los productos frescos guatemaltecos se posicionaron en el Agritrade 2026. (Foto: Jéssica Osorio/Soy502)

Sin embargo, advirtió que el sector enfrenta desafíos como el alza del salario mínimo, la apreciación del tipo de cambio, cambios comerciales con Europa derivados del Pacto Verde, el deterioro de la infraestructura vial, la congestión portuaria y el aumento de tarifas navieras.

Los participantes

Los organizadores informaron que en esta edición participarán más de 100 compradores internacionales procedentes de 13 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, España, Rusia y Chile. También se contará con 167 expositores distribuidos en ocho pabellones sectoriales, además de ruedas de negocios, conferencias especializadas y espacios como Coffee Trade y Agroencuentro Nacional.

Los vegetales frescos posicionan a Guatemala como un proveedor robusto, confiable y con oferta diferenciada. (Foto: Jéssica Osorio/Soy502)

Según la Agexport, Agritrade no solo busca exhibir la oferta agrícola guatemalteca, sino conectar a productores y exportadores con compradores, financiamiento, innovación y conocimiento especializado, en un contexto en el que las agroexportaciones siguen siendo uno de los principales soportes económicos para comunidades rurales y regiones del país.

Las conexiones de negocios son uno de los puntos más importantes de cada edición del Agritrade. (Foto: Jéssica Osorio/Soy502)

Algunos productos y actividades

Los asistentes podrán tener acceso a pabellones en donde se lucen productos como vegetales, mango, cacao y miel, aguacate. En cuanto al coffee trade, se lleva a cabo en su cuarta edición y se consolidó como un espacio de referncia para los cafés diferenciados del país.

El Coffee Trade se constituyó como un punto de encuentro para catar el producto guatemalteco. (Foto: Jéssica Osorio/Soy502)

Respecto al Agroencuentro Nacional, se cataloga como un componente estratégico gracias a una alianza entre Difoproco del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) que reúne a 26 asociaciones de productores rurales provenientes de una decena de departamentos que se encuentran en proceso de internacionalización.

La creatividad de productos típicos guatemaltecos con elementos como caucho, también se observó durante el Agritrade 2026. (Foto: Jéssica Osorio/Soy502)

En el evento se programaron conferencias especializadas con expertos provenientes de Perú, Estados Unidos y Canadá, entre otros, quienes aborarán tendencias de marcado, innovaciones técnicas y actualización de reglas del comercio internacional, entre otros.

Empresas de talla mundial reconocen la ubicación estratégica de Guatemala como punto de exportación e importación. (Foto: Jéssica Osorio/Soy502)

Amador Carballido, miembro de Agexport, destacó que la oferta guatemalteca se ha diversificado y para el efecto, recorrer las instalaciones del Agritrade es una muestra de cómo los productos guatemaltecos han logrado abrirse con nuevas propuestas al mercado mundial.