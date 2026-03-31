Exposición Semana Mayor une el arte juvenil con la fe en la Plaza Central

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Si buscas un plan cultural para este asueto, la Plaza de la Constitución te espera con una galería de arte que celebra la identidad guatemalteca. Conoce la trayectoria de los creadores y vive la Semana Santa desde una perspectiva creativa y contemporánea.

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La Municipalidad de Guatemala inauguró la exposición "Semana Mayor: Tradiciones guatemaltecas", una propuesta donde se reúne el talento de 15 artistas nacionales que interpretan, desde diversas técnicas, una de las tradiciones más emblemáticas del país.

La muestra, instalada en la Plaza de la Constitución, forma parte del tradicional Rezado de la Semana Mayor 2026 y estará abierta al público del 28 de marzo al domingo 5 de abril.

La iniciativa es organizada por la Dirección del Comercio Popular y busca no solo dinamizar la economía local, sino también dignificar el trabajo de los comerciantes y promover el arte en lugares accesibles y concurridos.

La exposición “Semana Mayor: Tradiciones Guatemaltecas” ya está abierta en la Plaza de la Constitución. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Impulso al arte y al espacio público

El coordinador de proyectos artísticos del Comercio Popular, Bryhan López, explicó que este proyecto responde a la necesidad de convertir el espacio público en un punto de convergencia cultural.

"No solo se trata de la parte comercial, sino también de generar espacios donde el arte y la cultura tengan presencia. Este año invitamos a artistas emergentes para que mostraran cómo perciben y viven la Semana Santa a través de su obra", indicó.

El artista Guillermo Puente forma parte de la exposición. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Los participantes, provenientes de sectores como Villa Canales, Bárcenas y la ciudad capital, tienen entre 20 y 34 años, e incluyen tanto hombres como mujeres.

Las piezas abarcan distintas técnicas, entre ellas ilustración, arte digital, acuarela y fotografía, lo que refleja una diversidad de estilos y miradas contemporáneas sobre la tradición.

La iniciativa busca promover el arte nacional y convertir el espacio público en un punto de convergencia cultural. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Cada creador cuenta con un área en estructuras tipo andamio, donde se exhiben sus obras junto con información sobre su trayectoria, lo que permite a los visitantes conocer el contexto de cada obra y del artista.

Esta exposición tuvo su origen en 2019 y se ha consolidado como una actividad paralela al rezado, aprovechando la alta afluencia de visitantes para mostrar el talento nacional. Se presenta, además, como una opción cultural accesible para quienes buscan vivir la Semana Santa desde una perspectiva creativa.

La muestra reúne el trabajo de 15 artistas guatemaltecos en el marco de la Semana Mayor 2026. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Artistas destacados

Jero Flores

Artista plástico y estudiante de Psicología. Presenta Querubines de las alfombras, una ilustración digital que retrata a niños y perros en situación de calle que acompañan las procesiones, a quienes describe como "angelitos" presentes en los cortejos. También hace grafiti y comparte su trabajo en Instagram como @flores_del_ocaso.

Eunice de León

Artista visual especializada en grabado e ilustración. Presenta Flores en tu camino, representa a un ser divino sin rostro, percibido desde la conexión espiritual, así como las manos de los guatemaltecos que crean alfombras. Para la artista, participar en esta exposición es motivo de entusiasmo, al tratarse de un espacio público que permite acercar el arte a todos. Su trabajo puede encontrarse en Instagram como @mayate_grafico.

Guillermo Puente

Artista visual e ilustrador. Expone Florece la esperanza, una ilustración digital impresa en manta que representa el amor incondicional de la Virgen María hacia su hijo. Puente destaca que participar en la muestra le permite aportar una visión distinta a una de las tradiciones más importantes del país. Sus obras están disponibles en su Instagram @puenceles.

Eunice de León es otra de las artistas que participa en la actividad. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Artistas participantes