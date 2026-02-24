Versión Impresa
Camión colisiona con microbús escolar y deja cinco estudiantes heridos

  • Por Geber Osorio
24 de febrero de 2026, 16:52
El accidente provocó que cinco estudiantes fueran trasladados a un centro asistencial. (Foto: Asonbomd)

Los estudiantes heridos fueron trasladados a un centro asistencial.

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes 24 de febrero en el kilómetro 48.3 de la ruta Interamericana, en donde un camión colisionó con la parte trasera de un microbús.

En este último vehículo eran transportados los estudiantes de un centro educativo.

El camión colisionó con la parte trasera del microbús escolar. (Foto: Noti Tejar)
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y al arribar al lugar de los hechos le brindaron atención prehospitalaria a los menores de edad.

Cinco de ellos requirieron de su traslado hacia el Hospital Regional de Chimaltenango, luego de haber presentado golpes leves y crisis nerviosa, según informaron los socorristas.

