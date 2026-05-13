Retoman el control en cárcel Santa Teresa tras motín que afectó a más de 30 menores

Los menores quienes son familiares de las privadas de libertad, resultaron intoxicados por los gases lacrimógenos.
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Luego de aproximadamente cinco horas después haberse reportado disturbios en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, en zona 18, se retomó el control en esta cárcel, en donde resultaron afectados más de 30 menores de edad.
El motín habría sido originado por las privadas de libertad, ya que piden el cambio de directora, por supuestos malos tratos, cortar el tiempo de comida, racionar los alimentos.
La actual directora se encontraba asignada previamente al Centro de Orientación Femenino, ubicado en Fraijanes.
Menores intoxicados
Bomberos Voluntarios informaron que atendieron, al menos, a 10 menores de edad, comprendidos entre los 0 y 4 años, quienes resultaron con síntomas de intoxicación debido a los gases lacrimógenos que fueron lanzados durante los disturbios.
Asimismo, fueron atendidas dos privadas de libertad y se hizo el traslado de seis personas de distintas edades a un centro asistencial debido a la gravedad de los daños.
Mientras que, Bomberos Municipales reportaron la evacuación de 21 menores que resultaron intoxicados, de igual manera, por los gases lacrimógenos.
También, este cuerpo de bomberos atendió varias mujeres privadas de libertad que presentaban golpes y erosiones en distintas partes del cuerpo.
Cerca de las 17:00 horas se retomó por completo el control en dicho centro carcelario, luego de que las autoridades dialogaran con las privadas de libertad y se descartaron fugas en el lugar.
*Con información de Jorge Senté / Nuestro Diario