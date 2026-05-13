Retoman el control en cárcel Santa Teresa tras motín que afectó a más de 30 menores

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Los menores quienes son familiares de las privadas de libertad, resultaron intoxicados por los gases lacrimógenos.

Luego de aproximadamente cinco horas después haberse reportado disturbios en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, en zona 18, se retomó el control en esta cárcel, en donde resultaron afectados más de 30 menores de edad.

El motín habría sido originado por las privadas de libertad, ya que piden el cambio de directora, por supuestos malos tratos, cortar el tiempo de comida, racionar los alimentos.

La actual directora se encontraba asignada previamente al Centro de Orientación Femenino, ubicado en Fraijanes.

Las fuerzas de seguridad resguardaron el centro carcelario en donde se logró retomar el control tras casi cinco horas de disturbios. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

Menores intoxicados

Bomberos Voluntarios informaron que atendieron, al menos, a 10 menores de edad, comprendidos entre los 0 y 4 años, quienes resultaron con síntomas de intoxicación debido a los gases lacrimógenos que fueron lanzados durante los disturbios.

Asimismo, fueron atendidas dos privadas de libertad y se hizo el traslado de seis personas de distintas edades a un centro asistencial debido a la gravedad de los daños.

continuamos en apresto y calidad de prevención, brindando asistencia pre-hospitalaria en el interior del centro de detención preventiva para mujeres Santa Teresa zona 18.



Técnicos en Urgencias Médicas han efectuado el traslado de 06 pacientes hacía el centro asistencial. pic.twitter.com/fmSCS4yM2r — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) May 13, 2026

Mientras que, Bomberos Municipales reportaron la evacuación de 21 menores que resultaron intoxicados, de igual manera, por los gases lacrimógenos.

También, este cuerpo de bomberos atendió varias mujeres privadas de libertad que presentaban golpes y erosiones en distintas partes del cuerpo.

ÚLTIMA HORA

Personal de Bomberos Municipales asisten emergencia en la Cárcel de Mujeres Santa Teresa, zona 18. Tras reportarse un motín, paramédicos brindan atención prehospitalaria a mujeres y 21 niños afectados por gas lacrimógeno y diversas lesiones. pic.twitter.com/Bh5SxQ5xbT — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) May 13, 2026

Cerca de las 17:00 horas se retomó por completo el control en dicho centro carcelario, luego de que las autoridades dialogaran con las privadas de libertad y se descartaron fugas en el lugar.

*Con información de Jorge Senté / Nuestro Diario