Falla eléctrica afecta el servicio de agua en nueve zonas

Empagua indicó que la recuperación de agua será gradual conforme se vayan restaurando los sistemas de bombeo.
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La Empresa Municipal de Agua (Empagua) informó este 4 de agosto que problemas con el suministro de electricidad en la parte sur de la ciudad, afectaron directamente su capacidad para distribuir el agua en distintas zonas.
Aunque los técnicos de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) ya lograron reparar la falla y restablecer la luz, el tiempo que el sistema estuvo apagado impactó la red de distribución de agua.
Durante estas complicaciones, las zonas 1, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 13 y 21, fueron las más afectadas debido a que el agua llegaba a los hogares de forma intermitente.
Empagua explicó que la recuperación de agua sería gradual. El servicio se normalizará poco a poco conforme las bombas vuelvan a funcionar a su máxima capacidad y la presión en las tuberías se logre estabilizar.
Las autoridades de la empresa pidieron comprensión a los vecinos afectados y aseguraron que mantienen comunicación constante con el equipo técnico de EEGSA para monitorear que el servicio se restablezca por completo a la brevedad posible.